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Стали известны все участники розыгрыша Лиги чемпионов

Определились все участники главного турнира Лиги чемпионов сезона-2024/2025

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Определились все участники главного турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Последними командами, которые квалифицировались для участия в турнире, стали загребское «Динамо», французский «Лилль», белградская «Црвена Звезда» и «Слован» из Братиславы.

В турнире примут участие «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Брест», «Лилль», ПСВ, «Фейенорд», «Спортинг», «Бенфика», «Штурм», «Зальцбург», а также «Брюгге», «Динамо», «Селтик», «Спарта», «Шахтер», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Слован».

Жеребьевка первой Лиги чемпионов в новом формате состоится 29 августа в Монако.

С нового сезона в розыгрыше турнира будут участвовать не 32 команды, как было раньше, а 36. Изменен также формат проведения — раньше клубы делились на группы, теперь будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола с зимы 2022 года.

Ранее УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов.

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