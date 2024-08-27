«Пенальти чистейший»: тренер Непомнящий о скандале матча «Ростова» и «Локомотива»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что главный арбитр матча шестого тура Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и «Ростовом№ Владимир Москалев ошибся, когда не назначил пенальти после того, как на 61-й минуте игры защитник столичного клуба Жерзино Ньямси ударил шипами Максима Осипенко в штрафной «железнодорожников». Его слова приводит «Советский спорт».

«По моему мнению, там был чистейший пенальти, но что говорить о судействе, когда в каждом туре, во многих играх у нас непонятно, что творится с судейством. Могу согласиться со многими, что судейство в последнее время поражает: судьи работают объективно плохо сейчас. Я считаю, что пенальти должен был быть», — заявил специалист.

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов назвал скандалом тот факт, что пенальти не был назначен.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды. В составе «железнодорожников» отличились Алексей Батраков, который открыл счет на 10-й минуте игры, Илья Самошников (37-я минута) и Наир Тикнизян (46-я минута). Голы ростовского клуба в этой встрече оформил Роналдо на 13-й и 90+6-й минутах. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Локомотив» после шести туров чемпионата России идет на первой строчке турнирной таблицы, набрав 15 баллов и опередив на одно очко петербургский «Зенит» (14). «Ростов» идет в середине таблицы РПЛ — на восьмом месте. Подопечные Валерия Карпина набрали восемь баллов.

Ранее «Ростов» обратился в ЭСК из-за скандального судейства в матче с «Локомотивом».