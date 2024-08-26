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Мостовой: «Спартак» может побеждать и без Соболева

Экс-футболист Мостовой считает, что «Спартак» может побеждать без Соболева

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые на выезде сыграли вничью с петербургским «Зенитом» (0:0), заявив, что москвичи могут побеждать и без форварда Александра Соболева, передает Betonmobile.

«Соболева не хватало конкретно в одном отрезке. Когда красно-белые 30 минут играли в большинстве, им нужен был в нападении здоровый парень», — сказал Мостовой.

Соболев был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша чемпионата России против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Михаил Боярский рассказал, хочет ли он видеть Соболева в «Зените».

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