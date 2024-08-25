Стало известно, кого не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Московскому «Спартаку» не хватило нападающего Александра Соболева для того, чтобы обыграть в гостях петербургский «Зенит» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в комментарии «Советскому спорту» заявил бывший нападающий красно-белых и сборной России Александр Мостовой.

«Видно, что «Спартаку» не хватает такого игрока, как Соболев. Не хватает его в каких-то моментах, как бы ни говорили. В большинстве он бы мог сыграть, как в свое время играл Дзюба: «Зенит» не знал что делать, долбанули мяч на 50 метров, Дзюба головой скинул, кто-то подбежал, принял и забил. Футбол прост, когда не знаешь, что делать – долбани вперед, и все. Вот сегодня бы Соболев помог на последних минутах, — заявил Мостовой.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошел накануне и завершился со счетом 0:0. Москвичи имели преимущество по ходу встречи, кроме того, с 62-й минуты они играли в большинстве после того, как вторую желтую карточку получил защитник сине-бело-голубых Страхиня Эракович.

Александр Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша РПЛ против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера. Позже стало известно, что стороны возобновили переговоры.

Ранее игрок Чернов заявил, что Соболев сам сделал выбор перейти в «Зенит».