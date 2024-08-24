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В «Зените» объяснили, чего не хватило для победы над «Спартаком»

Голкипер «Зенита» Латышонок: в игре со «Спартаком» не доходило до опасного удара

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Алексей Даничев/РИА Новости

Голкипер петербургского «Зенита» Евгений Латышонок объяснил, чего не хватило команде для победы над московским «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«В завершении чего‑то не хватало. У нас было много опасных моментов, но до опасного удара дело не доходило», — заявил голкипер.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

Ранее в «Зените» назвали закономерной ничью со «Спартаком».

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