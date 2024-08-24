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Тренер «Спартака» объяснил, зачем поцеловал игрока «Зенита» в лоб после его удаления

Тренер «Спартака» Станкович о жесте с Эраковичем: он мне младший брат

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил, зачем поцеловал в лоб футболиста петербургского «Зенита» Страхиню Эраковича после его удаления. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Эраковича я называю Чупа, он мне младший брат, я знаю его совсем с малых лет — я видел, как он растет, но даже когда ты играешь против брата, ты всегда стараешься победить», — заявил Станкович.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. На бровке сербского футболиста встретил Станкович и поцеловал в лоб.

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Кадр из трансляции

Станкович и Эракович вместе работали в сербской «Црвене Звезде», выиграли два чемпионства.

Матч завершился со счетом 0:0. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

Ранее в «Зените» назвали закономерной ничью со «Спартаком».

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