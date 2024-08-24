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«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью со «Спартаком»

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в шестом туре чемпионата России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» не выявили победителя в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустил.

Ранее стало известно, почему на матч со «Спартаком» вышел Вендел.

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