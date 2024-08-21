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Защитник ЦСКА рассказал, в чем должен усиливать свою игру

Защитник ЦСКА Круговой: мне надо прибавлять в обороне один в один

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Александр Вильф/РИА Новости

Левый защитник московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что ему необходимо усиливать игру в обороне один в один. Об этом он рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Над каким аспектом игры мне еще нужно работать? Мне точно еще нужно прибавлять при игре в обороне один в один», — сказал Круговой

Круговой до лета 2024 года выступал за «Зенит». Игрок является четырехкратным чемпионом России в составе сине-бело-голубых. О его переходе в ЦСКА в статусе свободного агент было объявлено еше в январе 2024 года, а дебютировал за новую команду Круговой в июле. Его текущий контракт рассчитан до конца сезона-2027/28 с возможностью продления на еще один год. На данный момент в активе футболиста шесть матчей за красно-синих во всех турнирах, в этих встречах он отметился двумя результативными передачами.

ЦСКА после пяти туров идет на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав семь очков. Ближайшим соперником красно-синих станет новичок РПЛ, тольяттинский «Акрон». Этот матч пройдет в субботу, 24 августа, в Москве и начнется в 15:30 по столичному времени.

Ранее вратарь ЦСКА Акинфеев сообщил, что собирается закончить карьеру через полтора-два года.

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