Стало известно, от кого зависит трансфер Соболева в «Зенит»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер пока еще не принял решение по поводу трансфера российского нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит», однако и не дал указание правлению клуба свернуть переговоры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Официального предложения «Спартаку» со стороны «Зенита» не было. Единственной стороной, заинтересованной в проведении сделки, по-прежнему остается агент футболиста Павел Андреев, который лоббирует интересы клиента через члена правления «Зенита» Максима Погорелова», — указал источник.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее стало известно, перейдет ли Соболев в «Химки».