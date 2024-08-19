Булыкин сравнил стратегии «Спартака» и «Локомотива»

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий, экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о трансферной кампании московского «Спартака», отметив, что аргентинца Эсекьеля Барко пока рано сравнивать с лидером «Зенита» бразильцем Венделом.

«Думаю, пока еще тяжело сравнивать, потому что сыграли еще очень мало игр. До зимней паузы хотя бы прикинуть, какие трансферы хорошие, какие – нет. «Спартак», конечно же, делает очень большие трансферы, иногда непонятные, но в то же время, если они выиграют золото или медали, все поймут и оценят. В прошлом сезоне ничего не выиграли, поэтому никто ничего не понял. Если в этом сезоне будет осечка с такими дорогими приобретениями, это уже будут вопросы к руководству. В моем понимании, лучше иметь такую стратегию, как у «Локомотива», когда они надеются на российских футболистов, своих молодых воспитанников, доверяют им и, как мы видим, те показывают хороший результат. «Спартак» выбрал другой вариант развития, но если он не принесет результата, то у руководства спросят за те деньги, которые были потрачены», — считает Булыкин.

Барко забил два мяча и сделал три голевые передачи в пяти матчах за московский «Спартак» в чемпионате Российской премьер-лиги и Кубке страны. Красно-белые с 10 очками после пяти туров занимают четвертое место в турнирной таблице.

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