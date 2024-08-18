Семак раскритиковал судейство после матча «Зенита» с «Химками»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в Telegram-канале «Футбольный Биги» раскритиковал судейство после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».

«Судейство большая проблема. Что пишет ЭСК, понять не могу. Самое страшное — что ошибки пытаются оправдать», — сказал Семак.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

«Химки» встретятся с грозненским «Ахматом» 24 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

Ранее игрок «Зенита» Максим Глушенков получил травму в матче РПЛ с «Химками».