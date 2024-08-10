«Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв «Динамо»

Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московское «Динамо» в матче 4 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Максим Глушенков. Ему удалось отличился на 55 минуте игры.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе девять баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный «Локомотив», который отстает от бело-голубых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре клуб с берегов Невы сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени.

«Динамо» на своем поле в матче 5 тура РПЛ сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Динамо» заявил, что его удивила бы победа над «Зенитом».