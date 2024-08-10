Путин: Россия гордится именами легендарных чемпионов и рекордсменов

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с поздравлением физкультурников, спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Наша страна по праву славится крепкими, победными традициями физкультурного движения, гордится именами легендарных чемпионов и рекордсменов, которых воспитал массовый спорт. А главное — спорт закаляет характер, приобщает людей к ценностям активного образа жизни, помогает смело идти вперед, добиваться поставленных целей», — заявил глава России.

Российский спорт, по большей части, находится в изоляции. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Ранее в Госдуме оценили выступление россиян на Олимпиаде.