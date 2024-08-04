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Стало известно, за счет чего Андреева и Шнайдер могут выиграть Олимпиаду

Экс-теннисистка Петрова дала совет Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады

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Phil Noble/Reuters

Бронзовая призерка Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила, как российским теннисисткам — 17-летней Мирре Андреевой и 20-летней Диане Шнайдер — надо действовать в финале летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Ее слова приводит РБК.

«Обе соперницы не крупные, не очень-то уж и мощные, поэтому нашим девочкам стоит играть в плотный, быстрый теннис, хорошо подавать, принимать. Я бы даже сказала, на второй подаче Эррани выходить сразу же к сетке», — заявила Петрова.

В финале олимпийского турнира Андреева и Шнайдер сыграют против итальянской пары Ясмин Паолини / Сара Эррани. Поединок состоится 4 августа, ориентировочное время начала — 16:30 по московскому времени.

В предыдущем раунде россиянки обыграли испанскую пару Кристина Букша / Сара Соррибес из Испании со счетом 6:1, 6:2.

Российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Париже выступают в нейтральном статусе. Никто из российских теннисистов, кроме Шнайдер и Андреевой, не сумел побороться за медали Олимпиады.

Ранее Дмитрий Губерниев сделал заявление перед финалом Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде.

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