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«Зенит» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

«Зенит» разгромил «Ростов» в РПЛ благодаря хет-трику Глушенкова

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Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» разгромил «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. «Зенит» забил четыре гола уже в первом тайме. Счет в матче открыл 18-летний бразилец Педро на 19-й минуте. Через шесть минут голом отметился россиянин Максим Глушенков, на 33-й минуте колумбиец Маттео Кассьерра довел счет до разгромного. На 35-й минуте свой второй мяч забил Глушенков. Однако на этом он не остановился и на 68-й минуте оформил хет-трик и установил окончательный счет в матче.

«Зенит» одержал третью победу подряд с разницей забитых и пропущенных мячей 13:0. Ранее петербуржцы в гостях обыграли «Крылья Советов» и «Рубин» с одинаковым счетом 4:0.

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата на данный момент — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». У обоих клубов на данный момент по девять очков в турнирной таблице. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Динамо» победило «Акрон» в матче третьего тура РПЛ.
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