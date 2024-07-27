Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» разгромил «Рубин», Глушенков вновь забил

Гол Глушенкова помог «Зениту» обыграть «Рубин»

close
100%
ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» разгромил казанский «Рубин» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Казани на «Ак Барс Арене», завершилась со счетом 4:00. Петербургский клуб открыл счет на 37-й минуте, отличился Максим Глушенков, на 44-й минуте Маттео Кассьерра реализовал пенальти. На 55-й минуте футболист оформил дубль. На 90+2-й минуте отличился Вильсон Изидор.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» дома сыграет с «Ростовом», игра состоится 3 августа и начнется в 17:30 по московскому времени. «Рубин» в тот же день дома примет «Химки», игра начнется в 20:00 мск.

В матче первого тура РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Казанская команда в первом матче нового сезона одержала победу над «Пари Нижним Новгородом», встреча завершилась со счетом 4:2.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны, набрав за 30 туров 57 баллов. Для петербургского клуба сезон начался раньше, подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок России, одолев «Краснодар». «Рубин» в прошлом сезоне стал восьмым, набрав 42 очка.

Ранее ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами