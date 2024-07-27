«Зенит» разгромил «Рубин», Глушенков вновь забил

Петербургский «Зенит» разгромил казанский «Рубин» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Казани на «Ак Барс Арене», завершилась со счетом 4:00. Петербургский клуб открыл счет на 37-й минуте, отличился Максим Глушенков, на 44-й минуте Маттео Кассьерра реализовал пенальти. На 55-й минуте футболист оформил дубль. На 90+2-й минуте отличился Вильсон Изидор.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» дома сыграет с «Ростовом», игра состоится 3 августа и начнется в 17:30 по московскому времени. «Рубин» в тот же день дома примет «Химки», игра начнется в 20:00 мск.

В матче первого тура РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Казанская команда в первом матче нового сезона одержала победу над «Пари Нижним Новгородом», встреча завершилась со счетом 4:2.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны, набрав за 30 туров 57 баллов. Для петербургского клуба сезон начался раньше, подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок России, одолев «Краснодар». «Рубин» в прошлом сезоне стал восьмым, набрав 42 очка.

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