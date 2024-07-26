«Было дискомфортно»: игрок «Рубина» о проверке Генпрокуратуры из-за шутки

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков признался, что ему было страшно из-за того, что Генпрокуратура решила проверить его шутку про «денежки» на карту. Его слова приводит Sport24.

«Я был в отпуске, и в этот момент снова пошли новости: заявления из Генпрокуратуры, Госдумы. Вроде бы здравый смысл говорил: «Как такое возможно из-за шутки?». С другой стороны я все равно очень переживал. Кто я такой, чтобы про меня говорили депутаты или звезды телевидения? Было дискомфортно», — рассказал футболист.

После победы клуба из столицы Татарстана над петербургским «Зенитом» Безруков пошутил, что казанцы ждут от «Краснодара» «денежки на карту». Матч состоялся 24 апреля. Российский футбольный союз оштрафовал игрока на 100 тысяч рублей и дисквалифицировал на три месяца.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми. «Рубин» финишировал восьмым (42).

Ранее Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом».