«Зенит» официально объявил об уходе Марио Фернандеса

Петербургский «Зенит» в официальном Telegram-канале объявил, что бразильский футболист Марио Фернандес, который имеет российское гражданство, покидает команду.

«Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!» — указано в сообщении.

23 июля издание «РБ Спорт» сообщило, что Фернандес покидает «Зенит». По информации источника, решение было принято на основании неудовлетворительной физической формы экс-игрока сборной России, которое, по мнению тренерского штаба сине-бело-голубых, не позволит ему вернуться на прежний уровень.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее переход Марио Фернандеса из «Зенита» в «Спартак» назвали логичным.