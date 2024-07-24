Зарема заявила, что «Спартак» сжигает мосты с Соболевым

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что красно-белым некуда деваться после отстранения нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это [Томашу] Амаралу. Он, наверно, не был на экскурсии в культурной столице. Отстранив Соболева от тренировок с основой, «Спартак» сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться», — заявила Салихова.

В инсайде сообщалось, что переход Соболева в «Зенит» состоится, а также то, что главный тренер клуба Деян Станкович уже объявил об уходе игрока. При этом журналист Иван Карпов пишет, что специалист не объявлял об уходе Соболева в «Зенит».

СМИ называют петербургский «Зенит» главным претендентом на форварда. При этом сообщалось, что футболист был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В первом матче нового розыгрыша Российской премьер-лиги Соболев, несмотря на слухи о переходе в «Зенит», вышел в стартовом составе против «Оренбурга». Однако красно-белые на выезде уступили 0:2.

Ранее был назван клуб РПЛ, которому подошел бы Соболев.