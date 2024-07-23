Исинбаева проигнорировала сессию МОК в Париже

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева не прибыла на очередную сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже. Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер.

«Свои извинения в связи с отсутствием принесли Елена Исинбаева и Ясухиро Ямасита», — заявил чиновник.

Ясухиро Ямасита — председатель Олимпийского комитета Японии.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 российских атлетов.

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