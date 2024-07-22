«Спартак» по итогам первого тура оказался в зоне вылета в Первую лигу

Московский «Спартак» по итогам первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25 опустился в зону прямого вылета в Первую лигу.

Команда под руководством Дейна Станковича после окончания игры между «Рубином» и «Пари НН» оказалась на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата страны. Ниже красно-белых оказались лишь самарские «Крылья Советов», которые разгромно на своем поле уступили петербургскому «Зениту» (0:4).

Игра между «Спартаком» и «Оренбургом» прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее «Рубин» одержал волевую победу над «Пари НН».