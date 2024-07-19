«Хотелось бы повторения»: Алдонин об ожиданиях от нового сезона

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин признался, что хотел бы в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) увидеть повторение интриги предыдущего розыгрыша. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Очень хотелось бы повторения прошлого сезона — гонки за чемпионство до последнего тура. Было бы хорошо, если бы борьба еще больше обострилась. Сейчас трудно предполагать, кто может лучше всего навязать конкуренцию «Зениту». Нужно сначала посмотреть первые игры чемпионата, и после них уже можно будет делать выводы», — заявил Алдонин.

Победитель чемпионата России сезона-2023/24 был выявлен в заключительном туре, им стал петербургский «Зенит».

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее Юрий Семин назвал пять команд, которые навяжут борьбу «Зениту» в сезоне РПЛ.