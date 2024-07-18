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Звезде ЧМ-2018 предрекли переход в «Шинник»

Экс-игрок Терехин: возможно, футболист Черышев перейдет в «Шинник»

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РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев может продолжить карьеру в ярославском «Шиннике», который возглавляет его отец Дмитрий Черышев. Такое предположение в комментарии Legalbet высказал бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин.

«Меня не удивляет, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) нет интереса к Черышеву. Последние сезоны он выступал в Серии Б. У него постоянно травмы. Скорее всего, это отпугивает ведущие команды чемпионата России. Может, мы его увидим в Первой лиге, окажется у отца в «Шиннике», — допустил Терехин.

Эксперт констатировал, что в РПЛ Черышеву-младшему никто не предложит хороший контракт. По мнению Терехина, игрок в лучшем состоянии не сможет усилить ни одну из команд из верхней семерки РПЛ, поскольку ему будет тяжело конкурировать с легионерами. Специалист не исключил, что Черышев мог бы помочь «Химкам», «Факелу» или махачкалинскому «Динамо», но едва ли эти варианты будут интересны самому игроку.

Последним клубом 33-летнего Черышева была итальянская «Венеция», которую он покинул в июне. Прежде он выступал в Испании за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». С «Реалом» он выиграл Лигу чемпионов, с «Севильей» — Лигу Европы, а с «Валенсией» — Кубок Испании. Игрок заявлял, что готов рассмотреть предложения в том числе из Российской премьер-лиги (РПЛ). В частности, СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны петербургского «Зенита», однако в руководстве сине-бело-голубых опровергли эту информацию.

В активе Черышева 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. На домашнем чемпионате мира — 2018 он стал лучшим бомбардиром российской команды, забив четыре мяча.

Ранее агент Черышева Саллес не исключил, что игрок перейдет в клуб из России.

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