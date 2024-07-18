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Мостовой о Таиланде и Вьетнаме: это сборные отелей

Экс-футболист Мостовой назвал команды Таиланда и Вьетнама сборными отелей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой резко высказался по поводу идеи проведения матчей с национальными командами Таиланда и Вьетнама. Его слова передает «Советский спорт».

«Мне уже смешно, когда я услышал эти названия команд. Я даже не знаю, можно ли назвать это командами. Это сборные отелей, а не команды. Не хочется с ними играть. Такое ощущение, что два отеля будут сражаться в отпуске», — заявил экс-полузащитник.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Последним российским клубом, который сыграл международный официальный матч, был петербургский «Зенит». 24 февраля 2022 года сине-бело-голубые сыграли в Лиге Европы вничью с «Бетисом» (0:0).

Ранее Мостовой назвал себя Кашпировским и Нострадамусом в одном лице.

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