Беллингем со злости пнул контейнер с водой после поражения в финале Евро-2024

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем не сдержал эмоций после поражения в финальном матче чемпионата мира 2024 года в Германии от национальной команды Испании, сообщает «Би-би-си».

21-летний англичанин после финального свистка направился к скамейке запасных и нанес удар ногой по стоящему контейнеру с бутилированной водой, после чего присел на него.

Финальная встреча между сборными Англии и Испании завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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