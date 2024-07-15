Ди Мария завершил карьеру в сборной Аргентины

Нападающий лиссабонской «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария завершил карьеру в национальной команде.

Последней игрой для 36-летнего форварда в футболке «Альбиселесте» стал финал Кубка Америки против сборной Колумбии, завершившийся победой со счетом 1:0. Всего за карьеру в сборной у Ди Марии четыре трофея — два континентальных (2021, 2024), чемпионат мира (2022), Финалиссима (2022).

Финал Кубка Америки 2024 года прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч завершился в дополнительное время. Нападающий итальянского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, ставший в итоге победным для подопечных Лионеля Скалони.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн проиграл шестой финал в карьере.