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«Градус накаляете»: Семак о том, что игрок «Зенита» отказался пожать ему руку

Семак заявил, что у него нет проблем с Клаудиньо, отказавшимся пожать ему руку

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Александр Гальперин/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил эпизод матча за Суперкубок России с «Краснодаром», в котором бразильский футболист команды Клаудиньо после ухода с поля из-за замены отказался пожать наставнику руку. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вы немножко градус накаляете. Никаких проблем нет. Конечно, Клаудиньо расстроился, что его заменили, ему хочется играть. Но он руку пожал, нет никаких проблем. Сейчас он веселый. Это нормально, что игрок переживает. Для нас Клаудиньо и Вендел — системообразующие игроки», — заявил Семак.

Семак принял решение заменить Клаудиньо на 75-й минуте игры, бразилец, уходя с поля, отмахнулся от рукопожатия с тренером.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 4:2. Уже в первом тайме игроки «Зенита» Родригао, Вендел и Максим Глушенков довели преимущество петербургского клуба до разгромного. Никита Кривцов на 65-й минуте сократил отставание «Краснодара» до двух мячей, но уже через три минуты Максим Глушенков забил четвертый мяч в ворота «Краснодара». Окончательный счет матча установил игрок «Краснодара» Федор Смолов.

Ранее экс-игрок «Краснодара» объяснил, чего команде не хватило в матче с «Зенитом».

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