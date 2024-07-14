Экс-игрок «Краснодара» объяснил, чего команде не хватило в матче с «Зенитом»

«Краснодару» в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита» могло не хватить нападающего Джона Кордобы. Такое мнение в комментарии «Евро-Футбол.Ру» выразил бывший полузащитник черно-зеленых Евгений Шипицин.

«Зенит» просто на две-три головы выше «Краснодара» на данный момент. Если в том сезоне «Краснодар» еще как-то боролся, то здесь, может, не хватало Кордобы. Сейчас я не знаю, чем «Краснодар» может взять «Зенит». Приобретения? Пока не вижу, что Смолов и Козлов как-то усилили «Краснодар». Да, Смолов забил, но при каком счете? А футболисты «Зенита» между ног проверяли в центре», — сказал Шипицин.

Говоря о Смолове, эксперт выразил надежду, что нападающий сможет забить в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 15-20 мячей. Шипицин констатировал, что на данный момент «Зенит» усилился в летнее трансферное окно, а «Краснодар» — просел.

«Зенит» накануне в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев забил Максим Глушенков, он был признан лучшим игроком встречи. Он перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из московского «Локомотива», подписав контракт по схеме «4+1». В прошлом сезоне он провел за «железнодорожников» 38 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и сделав 21 результативную передачу.

Ранее стало известно, что клубы из России не смогут выкупить Глушенкова у «Зенита».