Стали известны лучшие российские команды в новом рейтинге УЕФА

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал обновленный клубный рейтинг перед стартом сезона-2024/25. Он опубликован на официальном сайте организации.

Среди российских клубов наивысшую позицию занимает петербургский «Зенит», однако команда не входит в топ-100 рейтинга и расположилась на 104-м месте. Всего двумя строчками ниже находится московский «Спартак». Во вторую сотню также попали столичный «Локомотив» (121) и «Краснодар» (150).

Отрыв «быков» от следующего представителя Российской премьер-лиги (РПЛ), «Рубина», значителен — казанцы находятся лишь на 286-м месте и делят эту позицию с «Сочи». Еще три российские команды, ЦСКА, «Ростов» и «Динамо», заняли места с 288-го по 290-е.

Возглавляет рейтинг английский «Манчестер Сити». Второе место занимает испанский «Реал», замыкает тройку немецкая «Бавария». Также в топ-10 вошли английский «Ливерпуль», итальянская «Рома», французский «ПСЖ», испанский «Вильярреал», немецкая «Боруссия» из Дортмунда, английский «Челси» и итальянский «Интер».

Ранее стало известно, что футболист Илич на днях вылетит в Россию, чтобы присоединиться к «Зениту».