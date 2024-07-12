Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны лучшие российские команды в новом рейтинге УЕФА

«Зенит» и «Спартак» не вошли в топ-100 нового рейтинга УЕФА

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал обновленный клубный рейтинг перед стартом сезона-2024/25. Он опубликован на официальном сайте организации.

Среди российских клубов наивысшую позицию занимает петербургский «Зенит», однако команда не входит в топ-100 рейтинга и расположилась на 104-м месте. Всего двумя строчками ниже находится московский «Спартак». Во вторую сотню также попали столичный «Локомотив» (121) и «Краснодар» (150).

Отрыв «быков» от следующего представителя Российской премьер-лиги (РПЛ), «Рубина», значителен — казанцы находятся лишь на 286-м месте и делят эту позицию с «Сочи». Еще три российские команды, ЦСКА, «Ростов» и «Динамо», заняли места с 288-го по 290-е.

Возглавляет рейтинг английский «Манчестер Сити». Второе место занимает испанский «Реал», замыкает тройку немецкая «Бавария». Также в топ-10 вошли английский «Ливерпуль», итальянская «Рома», французский «ПСЖ», испанский «Вильярреал», немецкая «Боруссия» из Дортмунда, английский «Челси» и итальянский «Интер».

Ранее стало известно, что футболист Илич на днях вылетит в Россию, чтобы присоединиться к «Зениту».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами