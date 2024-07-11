Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок «Динамо» назвал будущего чемпиона РПЛ

Экс-футболист Терехин: «Зенит» — явный фаворит за чемпионство

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Экс-форвард московского «Динамо» Олег Терехин высказался о борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги, назвав победителя.

«Хочется, чтобы не только «Динамо», но и другие московские клубы составили конкуренцию «Зениту», но будет тяжело. У «Динамо» в прошлом году был шанс, но не получилось, а год на год не приходится, неизвестно, что будет в этом году. Думаю, чудес не будет, «Зенит» — фаворит в борьбе за чемпионство», — цитирует Терехина Legalbet.

Бывший нападающий бело-голубых отметил, что команде Марцела Лички будет крайне непросто повторить выступление последнего сезона, так как там в концовке динамовцы действовали на кураже, несколько раз переворачивая матчи в добавленное время, когда вместо поражений оформляли победы.

«Зенит» в последнем сезоне стал чемпионом РПЛ в шестой раз подряд, при этом команда из Санкт-Петербурга смогла опередить «Динамо» только в последнем туре из-за поражения москвичей в гостях от «Краснодара», который в итоге занял второе место. «Динамо» в последнем туре для оформления титула устраивала ничья.

Ранее лидера сборной России призвали отказаться от переезда в США.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами