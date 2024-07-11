Бывший игрок «Динамо» назвал будущего чемпиона РПЛ

Экс-форвард московского «Динамо» Олег Терехин высказался о борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги, назвав победителя.

«Хочется, чтобы не только «Динамо», но и другие московские клубы составили конкуренцию «Зениту», но будет тяжело. У «Динамо» в прошлом году был шанс, но не получилось, а год на год не приходится, неизвестно, что будет в этом году. Думаю, чудес не будет, «Зенит» — фаворит в борьбе за чемпионство», — цитирует Терехина Legalbet.

Бывший нападающий бело-голубых отметил, что команде Марцела Лички будет крайне непросто повторить выступление последнего сезона, так как там в концовке динамовцы действовали на кураже, несколько раз переворачивая матчи в добавленное время, когда вместо поражений оформляли победы.

«Зенит» в последнем сезоне стал чемпионом РПЛ в шестой раз подряд, при этом команда из Санкт-Петербурга смогла опередить «Динамо» только в последнем туре из-за поражения москвичей в гостях от «Краснодара», который в итоге занял второе место. «Динамо» в последнем туре для оформления титула устраивала ничья.

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