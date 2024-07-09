Скандальному футболисту «Спартака» предсказали ненависть болельщиков

Бывший тренер московских «Спартака» и ЦСКА Александр Тарханов заявил, что фанаты красно-белых возненавидят нападающего Александра Соболева, если тот перейдет в петербургский «Зенит», однако со временем эмоции утихнут. Слова Тарханова приводит Legalbet.

«У Соболева явно есть желание уйти. Болельщики только могут возненавидеть Соболева поначалу, но потом все забудется. Главное, чтобы он там играл», — сказал Тарханов.

Специалист выразил сомнения в том, что Соболев будет получать достаточно игрового времени в «Зените», учитывая конкуренцию с колумбийским нападающим Матео Кассьеррой и российским форвардом Иваном Сергеевым.

«Есть риск, что он не будет играть, а будет сидеть в запасе. Но, наверное, Соболев не нужен «Спартаку». Они недавно взяли Виллиана Жозе, так что могут отпустить», — сказал Тарханов.

Виллиан Жозе — 32-летний бразильский нападающий, который тренировался в академии мадридского «Реала», а затем выступал в Ла Лиге за «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад».

По информации СМИ, «Зенит» заплатит красно-белым €12 млн за трансфер 27-летнего Соболева.

Ранее скандальный нападающий «Спартака» попал под критику.