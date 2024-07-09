Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хабиб Нурмагомедов может стать руководителем клуба РПЛ

Глава «Динамо» из Махачкалы Гаджиев заявил, что в клубе будут рады Хабибу

close
100%
Саид Царнаев/РИА Новости

Бывший непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может войти в совет директоров махачкалинского футбольного клуба «Динамо». Такую возможность в интервью «Спорт-Экспрессу» допустил президент клуба Гаджи Гаджиев.

«Может ли он занять место в совете директоров махачкалинского «Динамо»? С удовольствием. Он может присутствовать на любом матче нашего клуба не только как гость, но и в любом другом статусе», — сказал Гаджиев.

Функционер подчеркнул, что в данной ситуации все зависит не от намерений клуба, а от желаний самого Хабиба, являющегося поклонником футбола. Гаджиев подчеркнул, что клуб готов сотрудничать с прославленным бойцом в любом статусе.

Махачкалинское «Динамо» по итогам минувшего сезона впервые получило право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда из Дагестана заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 61 очко и на пять баллов отстав от подмосковных «Химок».

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Ранее «Химки» разгромили в товарищеском матче медиакоманду «Рома» со счетом 10:0.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами