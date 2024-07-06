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Аршавин раскритиковал судейство матча между Испанией и Германией на Евро

Аршавин раскритиковал судейство в матче Евро-2024 между Испанией и Германией

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин остался недоволен работой главного арбитра матча четвертьфинала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Португалии Энтони Тейлора. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Было очень много микрофолов, после которых Тейлор мог показать немцам желтую карточку. В первом эпизоде Кроос просто убрал Педри, он не смог играть дальше», — заявил Аршавин.

Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

В начале матча Тони Кроос грубо сфолил на Педри, испанец получил травму и был заменен.

В полуфинале Испания сыграет против команды Франции, которая выбила на стадии четвертьфинала Португалию.

Ранее Аршавин назвал сборную, которая заслуживает стать чемпионом Европы.

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