Аршавин назвал сборную, которая заслуживает стать чемпионом Европы

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что национальная команда Испании заслуживает выиграть чемпионат Европы — 2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все говорят — детский сад, но, думаю, эта команда способна. Франция все равно должна их обыграть, но это очень сильная команда, которая, если станет чемпионом Европы, это будет заслуженно», — заявил Аршавин.

На стадии четвертьфинала Испания обыграла Германию. Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

На групповом этапе Испания одержала три победы в трех матчах — над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0). На стадии 1/8 финала испанские футболисты уверенно обыграли соперников из Грузии — 4:1.

В полуфинале Испания сыграет против команды Франции, которая выбила на стадии четвертьфинала Португалию.

Ранее Криштиану Роналду был признан худшим игроком матча Евро-2024 с Францией.