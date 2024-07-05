В России сменился бродкастер еврокубков

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о покупке прав на показ матчей еврокубковых турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Okko спорт в Telegram-канале.

Первой еврокубковой трансляцией Okko станет игра за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Аталантой» и Бергамо, цвета которой защищает российский полузащитник Алексей Миранчук. Игра состоится 14 августа в Варшаве на Национальном стадионе.

Российский сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Александра Соболева назвали жертвой директоров и тренеров «Спартака».