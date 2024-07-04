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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко стал хоккеистом «Детройта»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Тарасенко перешел в «Детройт»

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James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Хоккеист Владимир Тарасенко, дважды победивший в Кубке Стэнли, присоединился к команде «Детройт Ред Уингз». 32-летний форвард подписал двухлетний контракт с зарплатой в размере 4,75 миллиона долларов за сезон, пишет ТАСС со ссылкой на официальный аккаунт клуба НХЛ в социальной сети.

В прошлом сезоне Тарасенко стал обладателем своего второго Кубка Стэнли, играя за «Флориду Пантерз». Первую победу он одержал в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».

Россиянин был обменян в «Флориду» из «Оттавы Сенаторз» в марте, после того как подписал контракт на один сезон летом 2023 года. В составе «Пантерз» Тарасенко провел 19 матчей в регулярном сезоне НХЛ, набрав 14 очков (6 шайб + 8 передач), и 24 матча в плей-офф, где набрал 9 (5+4) очков.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2012/13 года и покинул команду в середине сезона-2022/23, перейдя в «Нью-Йорк Рейнджерс» по обмену. В его активе 751 матч и 629 (293+336) очков в регулярных чемпионатах НХЛ, а также 121 матч и 73 (49+24) очка в Кубке Стэнли.

До этого сообщалось, что три российских хоккеиста выиграли Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерс». Бобровский, Куликов и Тарасенко завоевали Кубок Стэнли в составе «Флориды».

Ранее форвард Тарасенко стал самым забивным игроком финалов Кубка Стэнли во «Флориде».

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