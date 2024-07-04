«Тампа-Бэй» Кучерова обвинили в издевательстве над своим капитаном

Комментатор Филипп Майков высказался для «Газеты.Ru о том, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» не переподписала капитана команды Стивена Стэмкоса, назвав предложение клуба издевательством для ветерана.

«Как они обошлись со Стэмкосом – это максимально некрасиво. Предложить восемь лет поломанному человеку, которому уже 34. Ну, не неуважение, на мой взгляд, а издевательство. Восемь лет ему положить! Он до 42 не доиграет вообще никак. Положить ему за это $3 млн... Можно было договориться на среднесрочный контракт. Не знаю, думаю, за $5,5, за $6 Стэмкос бы пошел, и человек набирает больше очка за матч. Для «Тампы» это небольшая проблема. За прошлый контракт, да, были большие деньги, но я уверен, что они бы договорились, если бы «Тампа» так не ужалась», — считает Майков.

В прошлом сезоне 34-летний Стэмкос, бывший капитаном «Тампы», набрал 81 (40+41) очко в 79 проведенных матчах регулярного чемпионата при показателе полезности -21. В 12 из 15 проведенных в составе «Лайтнинг» сезонов он набирал больше одного очка в среднем за матч. В составе «молнии» Стэмкос дважды выиграл Кубок Стэнли.

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