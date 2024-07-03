Мостовой потроллил Тедеско после вылета Бельгии с Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «Чемпионату» заявил, что сборная Бельгии во главе с Доменико Тедеско полностью заслужила проиграть французам в 1/8 финала Евро-2024.

Мостовой заявил, что Тедеско, тренировавший «Спартак» с 2019 по 2021 год, является бесталанным специалистом.

«Бельгия — горе-команда с горе-тренером. Их результат провальный, учитывая состав. Они вообще могли из группы не выйти», — заявил Мостовой.

Встреча завершилась со счетом 1:0. На 85-й минуте бельгиец Ян Вертонген срезал мяч в собственные ворота.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Франция в четвертьфинале сыграет с Португалией, команды встретятся 5 июля. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

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