Франция вышла в 1/4 финала Евро, обыграв Бельгию

Сборная Франции в матче 1/8 финала Евро-2024 обыграла национальную команду Бельгии.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 85-й минуте бельгиец Ян Вертонген срезал мяч в собственные ворота.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Франция в четвертьфинале сыграет с победителем пары Португалия — Словения. Португальцы и словенцы встретятся 1 июля. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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