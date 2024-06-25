IIHF проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Международная федерация хоккея (IIHF) в своей статье о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли, опубликованной на официальном сайте, проигнорировала россиян.

Журналист IIHF Лукас Эйкройд в статье отметил выступление финских игроков «пантер» Александра Баркова, Нико Микколы, Антона Лунделля и Ээту Луостаринена.

В составе «Флориды» выступают три российских хоккеиста — голкипер Сергей Бобровский, а также полевые игроки Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Для Бобровского и Куликова Кубок Стэнли стал первым в карьере, Тарасенко ранее уже выигрывал этот трофей — в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три встречи подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1.

Для «Флориды» этот Кубок Стэнли стал первым в истории клуба. Таким образом, Бобровский, Тарасенко и Куликов стали первыми российскими хоккеистами в истории «Флориды», выигравшими Кубок Стэнли.

Ранее в США развернули флаг России после победы «Флориды» в Кубке Стэнли.