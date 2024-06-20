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ЦСКА лишится двух футболистов

ЦСКА анонсировал уход двух футболистов

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Михаил Киреев/РИА Новости

Московский ЦСКА анонсировал уход двух футболистов — голкипера Владимира Шайхутдинова и полевого игрока Сида Ахмеда Айссауи. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале армейского клуба.

«Владимир Шайхутдинов и Сид Ахмед Айссауи для получения игровой практики должны перейти в другие клубы на правах аренды, о чем в ближайшее время мы сообщим дополнительно», — указано в сообщении пресс-службы.

Армейский клуб отправляется на первый сбор в межсезонье перед новым сезоном чемпионата России под руководством сербского специалиста Марко Николича, который возглавил армейцев, сменив на этом посте Владимира Федотова.

ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту». В этом поединке Шайхнутдинов заменил Владислава Торопа, который получил травму. Он отстоял основное время матча «на ноль», а серии пенальти не сумел отразить ни одного удара.

Ранее форвард ЦСКА покинул команду.

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