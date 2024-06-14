Визави Бобровского в финале Кубка Стэнли назвал россиянина абсолютным феноменом

Нолкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер по итогам третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз» заявил, что голкипер Сергей Бобровский проявил себя ярко в прошедшей игре и помог своей команде одержать победу. Его слова приводит клубная пресс-служба.

«Сегодня они допустили несколько ошибок, но Бобровский сыграл абсолютно феноменально, сделав несколько важнейших сэйвов. Так что это огромная заслуга этого парня. Он был просто неподражаем, хорошо читал игру и совершал важные спасения в нужное время», — заявил Скиннер.

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт, Владимир Тарасенко, Сэм Беннетт и Александр Барков. У проигравшей команды отличились Уоррен Фёгеле, Филип Броберг и Райан Маклауд.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Флориды». Четвертая игра серии пройдет в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.

Ранее Сергей Бобровский прокомментировал победу «Флориды» в третьем матче финала Кубка Стэнли.