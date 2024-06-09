Йович подписался на «Зенит» в соцсетях

Нападающий «Милана» Лука Йович, который ранее выступал за мадридский «Реал», подписался на аккаунт петербургского «Зенита» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает «Чемпионат».

9 июня стало известно, что действующие чемпионы России проявляют интерес к 23-летнему форварду. В минувшем сезоне серб провел 30 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Вместе с Кубком России «Зенит» по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

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