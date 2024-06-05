Акинфеев обратился к бывшему тренеру ЦСКА Федотову

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил бывшего главного тренера армейцев Владимира Федотова и его штаб за совместную работу. Его слова приводит Sport24.

«Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, — наш триумф в «Лужниках». Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути. А если говорить о личном — мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаемся друзьями!» — заявил Акинфеев.

Об отставке Федотова армейский клуб объявил 3 июня. Вместе со специалистом клуб покинул его тренерский штаб.

ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Новым тренером армейского клуба станет сербский специалист Марко Николич, который ранее, работая в России, тренировал московский «Локомотив». О договоренности с тренером ЦСКА объявил 4 июня.

Ранее Федотов выступил с заявлением после увольнения из ЦСКА.