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«Реал» изолирует украинского вратаря

Madrid Universal: «Реал» изолирует украинского вратаря Лунина перед финалом ЛЧ

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Global Look Press

Мадридский «Реал» планирует изолировать украинского вратаря Андрея Лунина перед финалом Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», передает Madrid Universal.

Такое решение связано с тем, что 27 мая у Лунина поднялась температура. В клубе опасаются, что он заразит других футболистов. Голкипер не полетит вместе с командой в Лондон на финал Лиги чемпионов. Ожидается, что Лунин полностью восстановится к игре, которая состоится 1 июня, и сможет принять участие в матче.

Ранее издание COPE сообщило, что ворота в финальном матче будет защищать бельгиец Тибо Куртуа, который забронировал себе место в старте из-за болезни Лунина. Украинец заразился гриппом на прошлой неделе. Воспитанник луганской «Зари» продолжает лечение и пропустит предыгровую тренировку «сливочных», которая состоится 31 мая на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Куртуа не сыграет за сборную Бельгии на Евро-2024.

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