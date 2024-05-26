Газзаев назвал лучшего тренера РПЛ

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что считает Сергея Семака, который возглавляет петербургский «Зенит», лучшим тренером в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Зенит» выиграл чемпионат России, и я поздравляю команду, тренеров и руководство клуба. Случайных чемпионов не бывает, жизнь все расставляет по своим местам. Лучший тренер сезона – Сергей Семак, ведь команда под его руководством в шестой раз подряд стала чемпионом страны», — заявил Газзаев.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал везением чемпионство «Зенита».