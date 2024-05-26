Смолов выразил сожаление из-за упущенного чемпионства в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов после поражения от «Краснодара» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил сожаление об упущенном чемпионстве команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Наверное, «Краснодар» по делу победил. Поздравляю соперника со вторым местом. С нашей же стороны... Сожалею, что так все произошло, потому что мы были хозяевами положения, все зависело от нас в этом туре. Но не получилось даже сыграть вничью», — сказал Смолов.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». У «быков» и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал везением чемпионство «Зенита».