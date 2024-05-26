Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил петербургский «Зенит» с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит пресс-служба петербургского клуба.

«Это было невероятно! Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах, «Зенит» принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное», — заявил Миллер.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее жена игрока «Зенита» показала, как футболисты отмечают чемпионство.