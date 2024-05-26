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В РФС назвали имя сильнейшего форварда России

Почетный президент РФС Колосков назвал Кассьерру самым забивным нападающим РПЛ

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Григорий Соколов/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью Legalbetназвал форварда петербургского «Зенита» Матео Кассьерру самым забивным форвардом Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю ли я Кассьерру лучшим нападающим лиги? Я бы назвал его именно лучшим бомбардиром чемпионата России, потому что если открыть статистику, то так оно и есть», — заявил Колосков.

В заключительном матче сезона-2023/24 петербургский клуб, которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» покидают два ведущих футболиста.

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