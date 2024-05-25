Стало известно, какие команды вылетели из РПЛ

Завершился заключительный, 30-й, тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. По итогам турнира высший дивизион российского футбола покидают «Сочи» и калининградская «Балтика».

«Сочи», который по ходу сезона возглавил испанский специалист Роберт Морено, в заключительном туре на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Таким образом, сочинская команда за 30 туров набрала 24 балла и заняла последнее место в РПЛ.

«Балтика», которой руководит бывший футболист московского ЦСКА Сергей Игнашевич, завершила сезон домашним поражением от столичного «Локомотива». Поединок завершился со счетом 1:3. Команда заняла предпоследнее место в РПЛ, набрав на два балла больше, чем «Сочи».

В стыковых поединках за право остаться в Российской премьер-лиге сыграют екатеринбургский «Урал» (30), который в заключительном туре проиграл ЦСКА — 0:2, и «Пари Нижний Новгород» (30), сыгравший вничью с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее полиция задержала фаната «Динамо» перед игрой с «Краснодаром».